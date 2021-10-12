Гришаева сделала заявление о коронавирусе

Артистка высказалась об отмене спектакля "Люся. Признание в любви" с ее участием, которую должны были показать в Театре имени Вахтангова 7 октября. Его отменили по неизвестным причинам.
В телеграм-каналах и СМИ сразу появились предположения о том, что у звезды театра и кино нашли ковид. Нонна Гришаева расставила все точки над i. Телеведущая не подтвердила, что заболела коронавирусом.
Знаменитость поведала, что в настоящее время находится в поликлинике и ждет приема доктора, но COVID-19 у нее нет. Она сообщила, что сдала два теста на инфекцию, и они оказались отрицательными.
Напомним, ранее актриса рассказала о главном профессиональном страхе. Нонна Гришаева поведала, что ее долгое время мучит один и тот же кошмар о том, что она не может найти выход на сцену.
Как писали "Дни.ру", артистка на сцене уже почти сорок лет. Когда ей было десять лет, она играла в Одесском театре оперетты. При этом, как уверяет звезда, она до сих пор волнуется перед каждым выходом на сцену. Сказывается ее перфекционизм и желание совершенствоваться в своем деле. Ранее историк моды Александр Васильев прокомментировал образ Нонны Гришаевой на фестивале "Кинотавр".
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