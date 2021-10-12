Болезнь Гришаевой официально подтвердили

Печальные новости о состоянии актрисы оказались правдой. Нонна Гришаева не сможет работать.

Проскочившие в Сеть слухи о том, что Нонна Гришаева испытывает проблемы со здоровьем, нашли свое подтверждение. Корреспонденты обратились по месту работы знаменитости, чтобы узнать о ее деятельности на ближайшее будущее. В театре имени Евгения Вахтангова официально подтвердили, что звезда заболела, поэтому выступать в постановках у нее не получится.

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"Мы получили такую информацию, в результате которой, конечно же, были вынуждены отменить два ее спектакля", — объявили в представительстве культурного учреждения. Какой именно недуг сразил Нонну Гришаеву пока неизвестно. В театре эту информацию журналистам не предоставили.

Напомним, сама артистка опровергла сплетни о том, что заражена коронавирусом. Женщина рассказала, что чувствует себя прекрасно, но сидит на карантине, так как один из трех тестов на ковид показал положительный результат. "Пока не знаю, что с этим делать и как быть в этой ситуации", — посетовала Нонна Гришаева.

Поклонники услышали актрису и оставили для нее добрые пожелания. Нонна Гришаева обзавелась мощной поддержкой россиян. "Мы просто надеемся, что у Вас все будет хорошо и Вы вернетесь к своим ролям в спектаклях", "Сочувствую! Жаль, что отменяются спектакли! Здоровья Вам и терпения!", — выразились Пользователи Сети.