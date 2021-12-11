"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину

Ани Лорак высказала свое мнение.

На премии "Золотой граммофон" певица ответила на вопросы журналистов. Она поблагодарила фанатов, которые интересуются ее личной жизнью и привлекают внимание СМИ, рассказала о том, что секрет ее красоты заключается в постоянной работе над внутренним состоянием. Также Лорак высказалась насчет современных тенденций, например, мужского маникюра. Артистка считает, что такой тренд неуместен.

"Отрицательно отношусь. Красить ногти, уж простите, это не мужская энергия", - высказалась Ани. Певица, видимо, думала, что маникюр популярен у молодых блогеров, которые активно экспериментируют со своей внешностью. Однако недавно к тренду присоединился Максим Галкин, показавший свой педикюр в "Инстаграме". Своим высказыванием Лорак жестко прошлась по попавшему в тренд Галкину.

Ранее Ани Лорак подняли на смех в Сети за неудачный фотошоп. Артистка поделилась фотографией, на которой позировала в спортивном зале с гантелей. Она рассказала, что держит себя в форме перед новым годом. Внимательные подписчики заметили, что на заднем плане "поплыл" блин от штанги. Фанаты посмеялись, что Ани переборщила с ретушью фигуры.