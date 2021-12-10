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Шоу-бизнес
"Это глупость": одинокая Бородина взорвалась из-за замужества Орловой

"Это глупость": одинокая Бородина взорвалась из-за замужества Орловой

Ольга Орлова недавно сообщила о своем замужестве. Публика до сих пор не может поверить в то, что знаменитость решилась на серьезный шаг.
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Еще некоторое время назад никто и подумать не мог о том, что артистка снова вступит в серьезные отношения. На вопросы о личной жизни она отвечала неохотно, а имени избранника дивы никто не знал. Оказалось, что после второй годовщины знакомства пара решила выйти на новый уровень. По словам певицы, это было важно для них обоих.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

Ольга Орлова признавалась, что вскоре они планируют переехать в новый дом, но пока все вместе живут в ее апартаментах. Известно, что у мужчины имеется собственные бизнес, а еще задолго до знакомства он был знаком с творчеством знаменитости. Сейчас они совершенно счастливы. На ситуацию отреагировала давняя подруга исполнительницы, Ксения Бородина.

Ведущая нередко предлагает поклонникам задать ей вопросы на самые разные темы. На этот раз они поинтересовались, слышала ли она о свадьбе Орловой. Теледива указала, что узнала о предложении первой, так как они близки. На этом публика не успокоилась и продолжила тревожить одинокую знаменитость напоминаниями о счастливой личной жизни приятельницы.

Подписчики спросили про мужа Ольги Орловой. Ксения Бородина честно ответила, что муж подруги – "лучший". Она указала, что хотеть такого же мужчину – "это глупость", так как для каждого счастье обозначает нечто особенное. При этом звезда "Дома-2" призналась, что Валерий – человек уравновешенный и очень любит жену.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 10:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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