"Врачи сами не знают": Михалков свалился со страшным ковидом

Ковид безжалостно рушит планы и судьбы людей, мутируя и распространяясь по всему миру. Многие известные люди стали жертвами этого ужасного недуга с непредсказуемыми последствиями. Сын знаменитого артиста Никиты Михалкова тоже свалился со страшным коронавирусом.
Это произошло в 2020-м перед Новым годом — в итоге никакого торжества у больного не было. Артем признался, что болел очень сильно, тяжело, а постковидные симптомы мучали его много месяцев. Сейчас мужчина чувствует себя лучше и пытается восстановить силы с помощью спортивных занятий. Будущее он старается не загадывать, ведь главное — сохранить здоровье.
"Врачи сами не знают, что можно, а что нельзя после коронавируса. Правильного лечения постковидных состояний не существует. Ты просто говоришь, что у тебя болит", — объявил наследник Никиты Михалкова. На протяжении года он почти не посещал светские вечера, оберегая организм.
Напомним, в августе 2020 года Артем Михалков рассказал о трехмесячном сыне на шоу "Судьба человека". Мальчик появился на свет в тайне от общественности. Ему дали традиционное мужское имя Александр.
Для Никиты Михалкова малыш стал уже десятым внуком. Также у многодетного режиссера подрастает правнук, которого назвали Федором.