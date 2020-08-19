У Михалкова родился сын

Артем Михалков принял участие в шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Еще будучи студентом он познакомился с будущей женой Дарьей. Пара прожила в браке 13 лет, а потом разошлась. У них есть общая дочь Наталья.
Теперь стало известно, что у Артема Михалкова появился сын. Примечательно, что о новой пассии Михалкова-младшего известно лишь то, что ее тоже зовут Дарья. Девушка младше 44-летнего избранника на 16 лет.
Сына Артем Михалков назвал Александром. Малыш появился на свет три месяца назад и стал для Никиты Михалкова десятым внуком.
Также в программе сын Никиты Михалкова рассказал, что во ВГИК он поступил сам – режиссер отказался помогать наследнику. Однако уже на третьем курсе он пригласил Артема на роль одного из юнкеров в своей картине "Сибирский цирюльник". Перед съемками актеры три месяца жили в казармах и проходили курс молодого бойца в Костромском военном училище, чтобы убедительно выглядеть в форме.
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