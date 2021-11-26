"Вакцину насильно": Васильева требует мщения непривитым

Недавно Мария Шукшина, Егор Бероев, Константин Кинчев и другие знаменитости сплотились, призывая правительство дать людям возможность самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Они заявили, что вакцинация допустима только по доброй воле граждан страны. А вот Татьяна Васильева их позицию сочла возмутительной.
74-летняя актриса назвала антипрививочников сумасшедшими преступниками, которые потеряли совесть. Женщина заявила, что они виноваты в человеческих смертях. Причем театральную диву не смутило, что вакцинированные особы тоже болеют коронавирусом и могут заражать окружающих.
Знаменитая артистка предложила радикальный способ мщения непривитым звездам. "Они должны быть наказаны. Должны сидеть, помалкивать и не высовываться, пока кто-нибудь не придет и не сделает им вакцину насильно", — гневно потребовала актриса.
По мнению блондинки, коронавирусные меры нужно сделать еще жестче, так как существующие ограничения не приносят впечатляюще положительного результата. "Привиты только 30%. Это позорище", — негодующе отметила Татьяна Васильева, ссылаясь на статистику.
Как писали "Дни.ру", звезду раскритиковали в блоге Станислава Садальского. Татьяна Васильева вызвала у людей двоякое чувство. Некоторые пользователи Сети сочли женщину нездоровой и чересчур агрессивной.