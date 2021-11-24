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Сериалы
Опубликовано прощальное послание убитой горем Васильевой: строки полные боли

Опубликовано прощальное послание убитой горем Васильевой: строки полные боли

Известная актриса Татьяна Васильева переживает из-за смерти друга.
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Накануне актриса Татьяна Васильева проводила в последний путь лучшего друга и коллегу по цеху Валерия Гаркалина. Смерть товарища стала для 74-летней актрисы большим ударом. В личном микроблоге убитая горем знаменитость написала строки полные боли и сожаления.

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 Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

"Бог сделал мне драгоценный подарок на всю жизнь, но и наказал. Все мои партнеры проходили и будут проходить тест "На Гаркалина". Больших надежд не питаю, но смогу передать то, чему он научил меня как актрису и человека. Валера, ты всегда будешь жить в моей душе. Спасибо тебе. Твоя Цыка", – опубликовала прощальное послание коллеге и другу Василева.

Отметим, в середине лета в очередном интервью Татьяна Васильева призналась, что была серьезно влюблена в Валерия Гаркалина. Актеры познакомились в Ялте много лет назад. Татьяна Григорьевна не смогла устоять перед привлекательностью коллеги. Впрочем, как рассказала звезда, романа с Гаркалиным у нее никогда не было. Валерий очень любил свою жену и на других женщин внимания не обращал.

Татьяна Григорьевна и Валерий Борисович работали бок о бок много лет и исколесили с гастролями всю Россию. Знаменитости вместе прошли огонь и воду, были близкими друзьями.

Напомним, звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин умер в больнице 20 ноября. Организм звезды не справился с последствиями ковида. Похороны актера состоялись 23 ноября. Могила Гаркалина находится на Миусском кладбище.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 17:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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