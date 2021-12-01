"Колхоз и цыганщина": Киркорова оплевали за измученную перьями и стразами несчастную дочь

Поклонники пожалели дочь Филиппа Киркорова за то, что ей навязывают представления о жизни.

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отпраздновала десятилетие. В честь такого события певец не поскупился на сюрпризы и подарки. Одним из этапов праздника стало шоу "Модный приговор" на Первом канале, в котором девочка выступила в качестве героини свежего мультфильма Круэллы.

"Дисней выпустили очень вовремя фильм #CRUELLA , который покорил наши сердца, мы влюбились окончательно и бесповоротно в бунтарку, которая покоряет Модный мир. И наш праздник обрел сразу краски этой киноленты, образовав новую героиню TRUE ALLA", – написал Киркоров в своем "Инстаграм".

На Алле-Виктории было подаренное отцом вычурное черно-красное платье с эполетами и шлейфом, а на голове у нее красовался черно-белый парик.



Поклонники поздравили девочку и пожалели ее. Некоторые посчитали, что дочь Киркорова выглядела несчастной во всех этих нарядах и со взрослым макияжем. Она нехотя вышла на подиум, где уже вовсю блистал ее знаменитый отец. Весь эфир девочка всего несколько раз улыбнулась, все остальное время провела с грустной миной. Ее брат Мартин тоже казался не самым счастливым ребенком.



"Эту девочку никто не спрашивает, хочет она всего этого или нет"; "Зачем так красить детей?"; "Дети не игрушки!"; "Дети, которые не улыбаются на свои праздники..."; "Кстати, я ни разу не видела, чтобы эти дети улыбались. Все потому, что они не по-божески рождены, и их души страдают. А чего ей радоваться? Без мамы растет"; "Сам клоун, и детей такими же сделал"; "Колхоз и цыганщина", – сокрушались фанаты.