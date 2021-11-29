Одежда за сотни тысяч: детям Киркорова с малолетства прививают любовь к дорогим брендам

"Для меня лично шоппинг-терапия — большое удовольствие, – признавался в интервью "Дни.ру" Филипп Киркоров. – Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90 процентов одежды там — новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить".
Эту любовь к дорогим брендам Лучезарный прививает и своим детям – 10-летней Алле-Виктории и 9-летнему Мартину-Кристину. Дочь певца на открытие ГУМ-катка выбрала серебристый бомбер с капюшоном из новой лимитированной коллекции PHILIPP PLEIN. В Интернете стоит такой около 170 тысяч рублей. А на сыне артиста был стильный пуховик в клетку от Burberry за 64 тысячи, спортивные дизайнерские штаны, шапка и шарф от DOLCE & GABBANA, комплект которых в ЦУМе стоит 30 тысяч рублей.
Сам Киркоров на каток не пришел – в эти предновогодние дни у него много работы, надо кормить большую семью. Тут и съемки телеогоньков, и корпоративы. Но его наследники не терялись и уверенно чувствовали себя под прицелами камер.