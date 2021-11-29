Одежда за сотни тысяч: детям Киркорова с малолетства прививают любовь к дорогим брендам

На Красной площади столицы открылся главный в стране ГУМ-каток. Карусели, ярмарка, угощения – всего здесь в избытке! Массовые катания предварил фрагмент нового шоу "Лебединое озеро" с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым. А потом на льду у самых стен Кремля простые люди катались вместе со звездами – побывавшей в космосе актрисой Юлией Пересильд, телеведущей Юлией Барановской, гимнастом Алексеем Немовым и детьми Филиппа Киркорова. Они, казалось, тут самые стильные.

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