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Шоу-бизнес
Одежда за сотни тысяч: детям Киркорова с малолетства прививают любовь к дорогим брендам

Одежда за сотни тысяч: детям Киркорова с малолетства прививают любовь к дорогим брендам

На Красной площади столицы открылся главный в стране ГУМ-каток. Карусели, ярмарка, угощения – всего здесь в избытке! Массовые катания предварил фрагмент нового шоу "Лебединое озеро" с Татьяной Навкой и Петром Чернышевым. А потом на льду у самых стен Кремля простые люди катались вместе со звездами – побывавшей в космосе актрисой Юлией Пересильд, телеведущей Юлией Барановской, гимнастом Алексеем Немовым и детьми Филиппа Киркорова. Они, казалось, тут самые стильные.
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"Для меня лично шоппинг-терапия — большое удовольствие, – признавался в интервью "Дни.ру" Филипп Киркоров. – Я ведь многие коллекции первых линий знаменитых домов моды покупаю прямо с подиума. Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить на съемку программы в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню. Но все это стоит денег, да и квартира на Таганке в итоге превратилась просто в склад вещей. Причем 90 процентов одежды там — новая, с бирками, от потрясающих дизайнеров, вещи которых практически невозможно купить".

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Эту любовь к дорогим брендам Лучезарный прививает и своим детям – 10-летней Алле-Виктории и 9-летнему Мартину-Кристину. Дочь певца на открытие ГУМ-катка выбрала серебристый бомбер с капюшоном из новой лимитированной коллекции PHILIPP PLEIN. В Интернете стоит такой около 170 тысяч рублей. А на сыне артиста был стильный пуховик в клетку от Burberry за 64 тысячи, спортивные дизайнерские штаны, шапка и шарф от DOLCE & GABBANA, комплект которых в ЦУМе стоит 30 тысяч рублей.

Дети Киркорова и Михаил Куснирович. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сам Киркоров на каток не пришел – в эти предновогодние дни у него много работы, надо кормить большую семью. Тут и съемки телеогоньков, и корпоративы. Но его наследники не терялись и уверенно чувствовали себя под прицелами камер.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 29 ноября 2021, 13:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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