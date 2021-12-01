"Больше не нужна": Любимый разбил Медведевой сердце

Российская фигуристка Евгения Медведева сейчас набирает популярность, благодаря шоу "Ледниковый период". На проекте девушке составил пару известный певец и блогер Даня Милохин.
Дуэт спортсменки и тиктокера добился выдающихся успехов: члены жюри не скупятся на самые высокие оценки, а поклонники подозревают, что Медведева и Милохин закрутили роман. В Сети партнеров в шутку называют "Медвелохины", как единое целое.
Недавно пара дала совместное интервью, отвечая на вопросы о личной жизни. Евгения Медведева поведала о любовной драме, которая произошла с ней после Олимпиады в Пхенчхане. Два года девушка состояла в отношениях с парнем, который разбил ей сердце по завершении соревнований.
"Просто прямым текстом — спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя", — заявил фигуристке возлюбленный.
Евгения Медведева призналась, что крайне болезненно переносила разрыв — в голову приходили неразумные идеи. Откровения напарницы Даня Милохин выслушивал нервно закусывая губу. Ему было некомфортно слушать о чувствах партнерши к другому человеку, поэтому он отвлекал себя как мог.
Фигуристка и блогер заявили, что состоят в дружеских отношениях. При этом Даня Милохин отметил, что Евгения Медведева ему нравится.