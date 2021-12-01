Мать покойной Началовой разоткровенничалась в важный день: Как быстро летит время

Сегодня наследнице покойной артистки исполнилось 15 лет. Вера выросла, стала настоящей красавицей и теперь очень напоминает свою знаменитую мать. А ее бабушка – Таисия Началова еще хорошо помнит, как девочка была совсем крошкой со смешными бантами на голове.
В этот важный день мама Юлии Началовой, поздравляя внучку, разоткровенничалась со своей аудиторией в "Инстаграме" и поделилась трогательным семейным видео, на котором маленькая Вера стоит во дворе и поет песню под аккомпанемент своего дедушки.
"Кажется, что это было еще вчера. Как быстро летит время..." – написала растроганная бабушка.
Подписчики Началовой-старшей принялись дружно поздравлять Веру с Днем рождения. Люди пожелали наследнице певицы всевозможных благ и выразили уверенность в том, что ее личный ангел-хранитель обязательно укроет ее от всех невзгод. Многие пользователи отметили, что всегда с большой теплотой смотрят выступления подрастающей певицы и верят, что она пойдет по стопам своей талантливой матери, которая так рано ушла из жизни.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что с Днем рождения Веру Алдонину поздравила ее знаменитая крестная – Лариса Долина. Народная артистка опубликовала очень трогательное обращение к дочери Юлии Началовой, чем буквально довела народ до истерики.