Тяжелобольную дочь Началовой оставили родные: Научилась заботиться о себе сама

Через несколько дней Вера Алдонина отметит 15-летие. Теперь она прервала молчание и появилась в студии программы.

Семья покойной артистки до последнего берегла девочку. Родственники не хотели, чтобы во всех скандалах и громких обсуждениях участвовала дочь певицы. Публичную жизнь она не вела. Однако недавно у Веры вдруг появился личный блог. Об это сообщила бабушка звездной наследницы, призвав всех подписываться на страницу.

Накануне Вера Алдонина опубликовала поздравление с Днем матери. Она собрала много совместных фото с Юлией Началовой и сделала видео. Многие подписчики указали, что не смогли сдержать слез после трогательных слов девочки и снимков с мамой. Сама она с подписчиками не контактирует.

Однако недавно звездная наследница пришла на программу "Звезды сошлись". Она рассказала о том, как переживала свою тяжелую болезнь. Напомним, некоторое время назад Вера переболела коронавирусной инфекцией. Ей пришлось провести полтора месяца в полном заточении и одиночестве.

При этом, по словам дочери Юлии Началовой, она все умеет делать сама: и готовить, и убираться. Она утверждает, что спокойно перенесла ситуацию. Каждый день ей звонил отец, а крестная мама, Лариса Долина, приезжала, чтобы поговорить с ней "через лестничный пролет". К счастью, сейчас ситуация нормализовалась, девочка чувствует себя хорошо.

