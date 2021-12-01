"Московская интеллигенция": Подросшие дети Лазарева показали характер

Артист активно ведет свой блог в "Инстаграме", где делится с поклонниками сокровенным. Сергей часто рассказывает о своих детях, сейчас они все вместе отдыхают в Арабских Эмиратах. Лазарев поделился, что его подросшие дети уже активно показывают свой характер, который во всю формируется.
Артист рассказал, что сын более скромный и спокойный, как он сам выразился, "московская интеллигенция". А вот дочка Аня растет "командиршей с характером", она из тех, кто "на скаку лошадь остановят". Поклонники пришли в восторг от историй о взаимодействии малышей. Они тут же засыпали Сергея и детей комплиментами.
"Какие же вы хорошие и солнечные! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аня, наш человек! Умница, самый лучший отдых", "Какая прекрасная семья", "Какие красивые детки", "Молодцы детки! Давайте папе прикурить, у него очень уж довольный вид", "Дети заставляют светиться", "Какие хорошие и счастливые. Шкодные. Солнечное фото) Доброго утра и хорошего отдыха Вам, Сергей", – написали комментаторы.
Недавно у Сергея Лазарева вышел новый альбом, который он долгое время анонсировал в соцсетях. Поклонники пришли в восторг от слаженной работы команды.