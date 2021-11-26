"Дико приятно!": Ублаженный дружком Лазарев перестал скрывать любовь

Экс-участник группы "Smash" Сергей Лазарев выпустил новый музыкальный альбом. Его разработала большая команда профессионалов, в которую вошел и верный дружок певца Александр Малиновский. Плодотворная связь между мужчинами пригодилась в сотрудничестве. Партнер ублажил вокалиста написанием текста песни "Я не могу молчать".
Сейчас Сергей Лазарев безумно рад реализации проекта. Он публично поблагодарил всех, кто помогал создавать альбом, указав имена помощников в инстаграм-публикации. В посте выделяется профиль Александра Малиновского, как причастного к созданию трека и, возможно, чего-то большего.
Певец настолько удовлетворен стечением обстоятельств, что даже отметил застольем первый день релиза. Сергей Лазарев добился внушительных результатов, так как его альбом занял первое место в рейтинге ITunes. "Дико приятно!" — отреагировал на достижение мужчина.
Примечательно, что настрой артиста кажется романтическим. Чуть ли не в каждой инстаграм-истории он ставит эмодзи в виде красного сердечка. Очевидно, мужчину переполняет чувство любви, которое он долго не решался показать этому миру.
В настоящее время Сергей Лазарев отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с сыном от суррогатной матери. Пока не понятно, есть ли вместе с ними прекрасная спутница или спутник, делающий певца счастливым.