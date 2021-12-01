Специалист вынес приговор изуродованному сыну Яковлевой

Несколько дней назад Елена Яковлева выложила новую фотографию со своим сыном Денисом Шальных. Парень весь забил себя татуировками, даже на лице, и сделал пирсинг. Поклонники актрисы часто обсуждают ее наследника из-за столь необычной внешности. Далеко не все могут привыкнуть к таким рисункам на открытых частях тела.
"По моему мнению, данный случай олицетворяет типичное поведение личности с недостатком внимания. Дело в том, что когда человек забивает свое тело татуировками или принимает решение сделать пирсинг на своем лице, это обозначает прямое привлечение внимания", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Юлия Митрохина.
Елена Яковлева является медийной личностью, вероятно, сын актрисы рос с бабушкой или с няней. Данная проблема – не редкость среди публичных людей. Меняя свою внешность, человек хочет проявиться в этом мире, показать свое "Я".
"Я не могу сказать, что в сложившейся ситуации виновата именно мать, ведь данное утверждение было бы слишком категоричным. Стоит учитывать, что родители проявляют свою заботу по-разному. Для Елены, возможно, забота о сыне проявлялась именно в обеспечении его финансами, обучении в хорошей школе и других материальных благах", – подытожил психолог.