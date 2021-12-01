"Я подумал, что это не к добру": Агутин о странном предчувствии смерти Градского

В "Градском-холле" завершилась церемония прощания с певцом, композитором и поэтом Александром Градским. Среди тех, кто пришел на гражданскую панихиду, был и Леонид Агутин. Бок о бок с Градским он провел в кресле наставника шоу "Голос" пять сезонов...

Агутин был у гроба не очень долго. Он признается, что словно бы слышал голос Градского: "Ну, что стоишь? Давай, езжай по своим делам, занимайся!"

"Тяжело, когда старшие уходят, и теперь мне надо быть за старшего, а это очень ответственно – вздыхает Агутин. – Не где-то в конкретном месте, а по жизни".

Для него Градский был непререкаемым авторитетом, которому можно всегда было позвонить, посоветоваться. "Если я не звонил сам, то звонил Борисович, – говорит Леонид. – Он сидит-сидит, ему скучно, надо с кем-то пообщаться. И начинаются расспросы: "Как дела? Пойдешь на следующий сезон "Голоса"?" А потом на час обсуждение – нужно ли идти, как будем себя вести, на чем будем настаивать, что спустим на тормозах. Он собирал мнения всех. Правда, под конец почему-то часто начал хвалить. Я еще подумал, что это не к добру".

Вообще, комплимент из уст Градского можно было получить редко. "Да и тот по принципу "хвалю тебя, но ты не расслабляйся!" – заверил Агутин. – Сейчас, мол, ты сделал хорошо, но не факт, что будешь так делать всегда".

В последний раз лично они встречались совсем недавно – на съемках в ноябре. "Самочувствие его было ужасное, – заверил Агутин. – Но его было невозможно заставить заняться с собой. Он прямо с кровати шел в кресло наставника работать. Не думаю, что я бы так смог".

Напомним, 72-летний Александр Градский перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной его смерти в ночь на 28 ноября стал инфаркт головного мозга и осложнения после перенесенного в сентябре ковида.