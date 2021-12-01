"Мое место рядом с тобой": Высоцкая опубликовала признание в любви к женщине в стихах

Юлия Высоцкая показала кадры с отдыха.

Артистка поделилась со своими подписчиками видео, на котором запечатлены моменты ее поездки в Италию к морю. На фоне играет мелодия на итальянском, в которой поется о любви. В описании к видео Юлия опубликовала перевод этой песни – признание в чувствах женщине по имени Кьяра. ”Мое место рядом с тобой”, – звучит в композиции.

Четверостишия о любви очень тронули подписчиков, а кадры заставили написать уйму восторженных комментариев. "Спасибо за теплое настроение, Юлия (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отличная песня! Спасибо. Зимним утром увидеть солнечную Италию и послушать прекрасную песню с переводом", "Девчонки, вы великолепны!", "Песня течет просто, как ручеек", "Очень красиво! Спасибочки, Юлия за настроение", "Боже, какая красивая песня", "У меня поднялось настроение. Буду теперь слушать ее с совершенно другими эмоциями", – написали комментаторы.

Ранее Юлия Высоцкая растрогала поклонников фото с собакой. Артистка занимается благотворительностью и нередко помогает животным. Юлия выложила снимок и написала, что забрала бы собачку Дину к себе, если бы у нее уже не было двух питомцев. С помощью своего блога Высоцкая снова попыталась найти животному дом, обычно у нее это с легкостью выходит.