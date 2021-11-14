Страшная тайна: Почему скрывают информацию о лежащей в коме дочери Кончаловского

Дочь Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой попала в страшную аварию в 2013 году. Тогда девочке было всего 14 лет. Серьезные ранения нанесли непоправимый вред здоровью, из-за чего Маша впала в кому.
Сначала врачи во Франции боролись за ее состояние, но улучшений не было и родителям предложили остановить борьбу. Однако Андрей и Юлия не согласились, они перевезли дочь в Россию, где она продолжает лежать в коме.
Тема здоровья дочери является самой табуированной в семье. Состояние девушки стало буквально страшной тайной для Кончаловских. О трагедии не говорят даже приближенные. "Это табу. Мы никогда ничего не спрашиваем, не разговариваем, чтобы не ранить", - рассказала вторая жена Андрея Кончаловского.
Безусловно, страшная трагедия пагубно сказалась на отношениях родителей. Хоть семья с почти 40-летней разницей в возрасте и считается образцовой в российском шоу-бизнесе, в отношениях все равно есть разногласия. Юлия призналась, что в отношениях с мужем ей гораздо сложнее, чем на съемочной площадке. К воспитанию сына они подходят совсем по-разному. Оказалось, однажды пара чуть не развелась, передумали супруги буквально в последний момент.