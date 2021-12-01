"Пусть в одно место засунет": изможденной Бузовой прилетело

Ольга Бузова всегда серьезно относится к работе и к своему делу подходит очень ответственно. Так, певица усердно готовилась к новому шоу, когда почувствовала боль в руке. Неприятные ощущения стали усиливаться.
Артистка решилась на госпитализацию, чтобы поправить здоровье. Однако позже она поняла, что не может оставить репетиции и поэтому вернулась на несколько дней в строй. Сейчас же экс-супруга Тарасова опять лежит в больнице.
"Дело в том, что ей уже вообще никто не верит, потому что уже были случаи, она уже попадала в больницу, умирала, а через два дня – голая жопа в "сторис". Народ вообще не верит и верить не собирается. Что они хотели, то они и получили. Совсем изможденный как-то персонаж", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.
Шоумен часто остро высказывается по поводу бывшей ведущей "Дома-2". Он считает, что актриса может придумывать себе диагнозы, чтобы привлечь к себе внимание и набрать побольше подписчиков в "Инстаграме".
"Странный хаотический интерес у публики – когда она уже кончит? Уже все ждут какой-то конец этой истории, это только их вина. Рука у нее? Пусть она ее себе в одно место засунет", – высказался шоумен.