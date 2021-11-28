Кто глубже? В "Доме-2" устроили конкурс по заглатыванию банана

Очевидно, рейтинги некогда популярного реалити-шоу "Дом-2" оставляют желать лучшего. Раньше участники устраивали скандалы и драки, чтобы привлечь внимание зрителей, а теперь участвуют в странных конкурсах. Например, недавно девушки соревновались, заглатывая длинный банан.
Кадры с недавнего выпуска "Дома-2" уже появились в Сети. Некоторые девушки явно смущались, принимая участие в столь неловком конкурсе. Другие же всем видом показывали, что являются лучшими в заглатывании продолговатого плода. Такое зрелище, разумеется, не оставило равнодушными мужчин.
Впрочем, ради высоких рейтингов участники реалити-шоу готовы делать и не такое. Недавно девушки соревновались в поедании бургеров. За полчаса они пытались съесть 15 булочек с котлетами и сыром. Наевшиеся выбыли из игры, а победительница получила 85 тысяч рублей.
Напомним, в конце прошлого года телеканал ТНТ отказался от трансляции "Дома-2". Тогда же проект покинула его ведущая Ольга Бузова, поссорившись, по слухам, с бывшими коллегами. Выпуски обновленного реалити-шоу теперь публикуются на "Ютуб". Также их показывает телеканал "Ю".