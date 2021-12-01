"Может, что-то личное": почему Седокова страдала в "ВИА Гре"

Анна Седокова рассказала подписчикам о сложных временах. Музыкальный критик Павел Рудченко проанализировал деятельность группы "ВИА Гра".

Певица Анна Седокова устроила "интервью" с подписчиками. Она ответила на несколько вопросов от поклонников, в том числе и по поводу группы "ВИА Гра", в которой звезда пела несколько лет.

Красотка поделилась своими воспоминаниями и заявила то, что никто не ожидал от нее услышать. Оказалось, что ей сложно дался тот период времени из-за "лицемерия и плохих вещей". По ее словам, он принес ей много боли.

"Не могу однозначно сказать, что конкретно Анну Седокову не устраивало в группе, так как состав этого коллектива менялся неоднократно. Участниц было большое количество. Полагаю, как продюсер музыкальный, что когда проект состоит не из одного исполнителя, а это группа, всегда возникают какие-то конфликты интересов, всегда есть любимчики в коллективе, с кого-то больше требуют. Всегда в проекте есть такой нюанс, что творческая составляющая делится: кто будет солистом, кто будет больше исполнять бэк-партии", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Павел Рудченко.

Эксперт уверен, что причин для разлада могло быть много. Мы можем только догадываться, что тогда происходило между певицами и продюсером. Правду, в любом случае, знают только они сами.

"Начиная от музыкального видения, заканчивая бытовухой, все-таки коллектив популярный был, ездил по всем странам СНГ, всегда возникали бытовые вопросы. В том числе, в гостинице, во время перелетов. В данном случае, может, у Анны и затаилось что-то личное", – сказал музыкальный критик.