Четырехлетний сын плюнул в инфантильную мамашу Седокову: Жуткий

Анна Седокова поделилась семейными проблемами.

Певица активно ведет свой блог в "Инстаграме" и регулярно делится сокровенным со своими подписчиками. Звезда опубликовала фото своего сына, под которым рассказала о проблеме, связанной с воспитанием наследника. Дело в том, что Гектору всего 4 года, а он уже активно показывает свой характер.

У мамы и сына сильно не совпадают музыкальные вкусы. На почве разногласий произошел серьезный конфликт. Седокова запретила сыну слушать "взрослую" музыку, запрет очень задел мальчика и он плюнул в мать страшным заявлением о том, что больше ее не любит. Анна инфантильно обиделась на ребенка, даже не дав ему взять себя за руку, в итоге в садик они шли молча.

Подписчики вступили а активный диалог с беспокойной мамашей. Мнения разделились: одни уверены, что у ребенка должно быть свое мнение, другие с Седоковой согласились. "Если я запрещаю что-то смотреть, то оно выскочит в рекламе или на улице услышит и тд… очень стараюсь", "Анна, вы в корне не правы. У ребенка должны быть свои вкусы, свое мнение. Не давайте ему чувствовать себя виноватым. Это порождает страхи…", "А для чего же тогда родитель? Чтобы направлять, корректировать, объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее Анна Седокова напугала подписчиков информацией о том, что в ее жизни все очень плохо. Возможно, трудности связаны с отношениями артистки и ее мужа. Никакой дополнительной информации Анна пока не дала, но обещала рассказать все чуть позже.