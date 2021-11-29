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Шоу-бизнес
А как же судебный запрет? В Сети всплыло фото отобранной бывшим мужем дочери Седоковой

А как же судебный запрет? В Сети всплыло фото отобранной бывшим мужем дочери Седоковой

У певицы Анны Седоковой трое детей. Средняя дочь Моника живет за рубежом.
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Первого ребенка российская певица Анна Седокова родила от спортсмена Валентина Белькевича. Вторая дочь Моника родилась у артистки во время брака с бизнесменом Максимом Чернявским. Об отце младшего сына до сих пор не известно.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Седокова иногда показывает в своем "Инстаграм" фотографии детей. На этот раз она предстала в соцсетях своего мужа Яниса Тиммы в окружении всего семейства. Такие кадры большая редкость, ведь средняя дочь артистки Моника живет с отцом в США. Максим Чернявский сразу после развода разлучил Седокову с малышкой, а после суда певице и вовсе запретили показывать девочку поклонникам.

Поэтому новая фотография удивила фанатов, ведь на ней есть и Моника. Сама Анна Седокова позирует на фото рядом с мужем Янисом Тиммой. Публикацию баскетболист посвятил любимой жене в честь Дня матери.

"У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография – еще не все", – написал Тимма.

Фанаты отметили, что Моника выросла настоящей красавицей и сильно изменилась с тех пор, как ее отняли у матери. А саму Анну Седокову начали подозревать в очередной беременности, ведь она признавалась ранее, что мечтает родить от Яниса Тиммы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 13:34 Источник: "Инстаграм"
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