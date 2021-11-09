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Шоу-бизнес
Вид изменившегося Малахова после подозрений о раке вызвал оторопь

Вид изменившегося Малахова после подозрений о раке вызвал оторопь

Андрей Малахов в последнее время заставляет поклонников переживать. Дело в том, что уже не первую неделю в Сети обсуждают его внешность. Теперь телеведущий предстал в новом образе, который обескуражил россиян.
прочитано 3501 раз

Ранее в Сети появились слухи о том, что шоумен вынужден носить парики якобы из-за онкологического заболевания. Однако эта версия официально не подтверждена. Некоторые считают, что звезда стремительно лысеет, поэтому скрывает свои настоящие волосы.

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Андрей Малахов на домыслы не реагирует. Ведущий поделился в своем инстаграм-аккаунте свежими фото, которые шокировали публику. 49-летний шоумен предстал с новой прической. Некоторые решили, что он окрасил волосы.

На самом деле, на снимках кажется, что Андрей Малахов сделал свою шевелюру светлее. В комментариях ведущий поспешил оправдаться, что это всего лишь так лег свет на кадрах, и он не менял прическу.

Многие фолловеры раскритиковали знаменитость за внешний вид. По их мнению, звезде экрана срочно нужно менять прическу. Некоторые даже не сразу узнали шоумена. "Как бабушка стал", "Не идет цвет волос, и стрижку надо поменять", – высказались подписчики.

Напомним, в свое время у Андрея Малахова имелись проблемы со здоровьем. Его не раз клали в больницу в тяжелом состоянии. Так, много лет назад журналист угодил в реанимацию. Причиной стала передозировка спортивным питанием. Кроме того, в свое время он подхватил заморский вирус, и его госпитализировали.

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Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 ноября 2021, 20:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость893357
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все мы люди и он тоже человек. Болезни, от лечения которых выпадают или редеют волосы, никто не отменял. Дай Бог ему, если болен, и всем больным выздоровления и здоровья! А то что свет и т.д, то это сразу видно, что одет парик.. а там сами думайте и не обсуждайте, ведь медийному человеку особенно тяжело и больно!
Гость888428
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на безрукого похож, не к ночи упомянутому
Гость889055
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Гость890593
Неужели у этого <цензура> и гробокопателя есть поклонники? Это до какой степени расчеловечивания надо дойти?
А Вас это удивляет? Есть и им много: давно забытые артисты, жаждущие пиара и денег, различные эксперты, которые ходят на шоу, как на работу, впрочем, почему КАК?, они этим зарабатывают. Да и народец наш не уснёт, пока не издаёт из чего соседка борщ варит. После каждой передачи народ в ютюбе стимится,
Дина Дёрнет
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ДАЙ БОГ!
Гость890593
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Неужели у этого <цензура> и гробокопателя есть поклонники? Это до какой степени расчеловечивания надо дойти?
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