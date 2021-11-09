Вид изменившегося Малахова после подозрений о раке вызвал оторопь

Ранее в Сети появились слухи о том, что шоумен вынужден носить парики якобы из-за онкологического заболевания. Однако эта версия официально не подтверждена. Некоторые считают, что звезда стремительно лысеет, поэтому скрывает свои настоящие волосы.
Андрей Малахов на домыслы не реагирует. Ведущий поделился в своем инстаграм-аккаунте свежими фото, которые шокировали публику. 49-летний шоумен предстал с новой прической. Некоторые решили, что он окрасил волосы.
На самом деле, на снимках кажется, что Андрей Малахов сделал свою шевелюру светлее. В комментариях ведущий поспешил оправдаться, что это всего лишь так лег свет на кадрах, и он не менял прическу.
Многие фолловеры раскритиковали знаменитость за внешний вид. По их мнению, звезде экрана срочно нужно менять прическу. Некоторые даже не сразу узнали шоумена. "Как бабушка стал", "Не идет цвет волос, и стрижку надо поменять", – высказались подписчики.
Напомним, в свое время у Андрея Малахова имелись проблемы со здоровьем. Его не раз клали в больницу в тяжелом состоянии. Так, много лет назад журналист угодил в реанимацию. Причиной стала передозировка спортивным питанием. Кроме того, в свое время он подхватил заморский вирус, и его госпитализировали.
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