Андрей Малахов открыто заговорил об онкологии

В новом выпуске своей передачи Андрей Малахов заговорил о страшной болезни популярного актера Владимира Стержакова. Артист признался: он уже решил, чтобы не стать овощем в результате болезни, оборвать жизнь самостоятельно.

Владимир Стержаков борется с раком на протяжении долгого времени, он уже перенес шесть операций. Однако лишь сейчас популярный актер решил рассказать о своем неутешительном диагнозе. Артист откровенно пообщался с Андреем Малаховым. "У меня рак в брюшной полости. На самом деле, это слово страшное. Мы запуганы им до панического состояния. Я тоже прошел через это. Я не люблю вокруг себя скорбные лица. Может быть, потому, что я всю жизнь играю комедию ", – признался Стержаков.

Друг Марат Башаров знал о диагнозе артиста, но деликатно помалкивал. Однажды он стал свидетелем того, как Владимиру стало плохо прямо во время спектакля. "Ужас, не дай бог кому-то это пережить. Ты разговариваешь с человеком, а потом он внезапно начинает умирать. Как так? А еще говорят, что сцена лечит. Нет, не всегда", – заключил Башаров.

Несмотря на то что Стержаков настроен оптимистично и готов бороться, он не скрывает, что был момент, когда отчаяние заполнило каждую клеточку его тела и он не хотел жить, чтобы не мучить близких и родных. "Когда наступил тот страшный момент и мне сказали: "Онкология"… И эти страшные слова "четвертая стадия". А фантазия работает! Я представил, как превращаюсь в овощ. Вот это со мной несовместимо. Я не допущу, чтобы мои родные и близкие испытывали нечеловеческое неудобство. Наверное, это не христианский исход, который я определил для себя. Но решение было принято... Так будет честнее для близких. Потому что неизвестно, сколько это будет длиться, в какой форме", – говорил Стержаков еще до съемок, однако Малахов показал это в передаче.

На шоу появились жена актера Алла и двое его сыновей. Супруга призналась, что стойко приняла страшное известие. "Внутри произошла концентрация. Я подумала о том, что делать – куда звонить, что искать, к каким врачам обращаться. Я не зацикливалась на мыслях о том, что это страшно. Первое, что было – как помочь", – рассказала Алла.

А вот старший сын Денис отреагировал иначе. "Для меня это был шок. Я ни о чем даже не мог подумать – замкнулся в себе и начал обрабатывать эту информацию. Даже не представлял, что делать", – признался сын Стержакова.