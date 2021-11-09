"Береги своих девочек!": Валерия обратилась к сыну в важный день

Праздник молодой человек провел в семейном кругу в Дубае. На вечеринке помимо именинника с женой Лианой присутствовали певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин,
В своем инстаграм-аккаунте звезда поделилась эмоциями. Она заявила, что Арсений – не только замечательный сын и муж, но и отличный молодой отец. Исполнительница пожелала сыну здоровья, а также реализации всех его планов и мечт. "Береги своих девочек!", – обратилась к наследнику певица Валерия.
Сердечно поздравил пасынка и продюсер Иосиф Пригожин. Отметим, что и возлюбленная Арсения активно делилась снимками и роликами с вечеринки.
Напомним, наследник певицы Валерии сыграл свадьбу летом 2020 года. Поклонники заподозрили его супругу в беременности, поскольку торжество случилось очень быстро. Вскоре домыслы россиян оправдались. Лиана родила дочь, которую назвали Селин.
Как писали "Дни.ру", после родов у жены Арсения Шульгина начались серьезные проблемы со здоровьем. Она теряла сознание и плохо себя чувствовала. Невестка певицы Валерии ранее раскрыла подробности своего состояния. Врач даже посоветовал Лиане как можно скорее сделать операцию.
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