"Тяжело дышать": потерявшую здоровье после родов невестку Валерии готовят к операции

23-летняя невестка российской певицы Валерии Лиана Шульгина родила артистке внучку Селин в январе. После беременности и родов у девушки начались серьезные проблемы со здоровьем. Она теряла сознание и неважно себя чувствовала.
Сейчас невестка Валерии активно ведет "Инстаграм" и делится с поклонниками подробностями звездной жизни. Не скрывает она и новостей о своем здоровье.
Как выяснилось, когда Лиана вынашивала малышку, у нее постоянно закладывало нос. Эта проблема преследует ее до сих пор. Лор посоветовал невестке Валерии не откладывать и сделать операцию.
"После родов стало лучше, но все равно тяжело дышать. Врач сказал настраиваться на операцию по исправлению перегородки", – рассказала Лиана в своем "Инстаграм".
Несмотря на все перипетии, Лиана Шульгина не отчаивается и хочет второго ребенка. Жена Арсения Шульгина отметила, что во вторую беременность ситуация может усугубиться, поэтому ждать не стоит.
Напомним, младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился летом прошлого года. Поклонники заподозрили его избранницу в интересном положении, ведь не зря пара так быстро все организовала. Вскоре домыслы фанатов подтвердились.
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