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Шоу-бизнес
Долги, болезень и самоубийство любимого: как жила Марина Хлебникова после ухода со сцены

Долги, болезень и самоубийство любимого: как жила Марина Хлебникова после ухода со сцены

В 90-х года песни Марины Хлебниковой знала вся страна. Раньше ее хитам мог подпеть наизусть практически любой прохожий, а в нулевых звезда вдруг исчезла с радаров и перестала радовать поклонников своего творчества
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Марина Хлебникова полюбила музыку еще в раннем возрасте благодаря родителям. Ее мама часто радовала домочадцев игрой на пианино, а отец неплохо исполнял на гитаре. Поэтому Марина, у которой были все шансы сделать карьеру в плавании, закончила музыкальную школу и стала выступать с собственной группой "Маринад", а позже поступила в "Гнесинку". Там состоялось решающее для нее знакомство – с Бари Алибасовым.

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Сначала певица вступила в группу Алибасова "Интеграл", позже – в "На-на", которая сделала ее невероятно популярной. Успех пришел мгновенно и позволил Хлебниковой без труда начать сольную карьеру. После выхода легендарных хитов "Дожди" и "Чашка кофею" билеты на концерты звезды стали раскупать мгновенно. Артистка выходила замуж всего дважды: первый муж сильно помог ей с карьерой, а из-за второго ее пришлось разрушить.

Первым супругом певицы стал бас-гитарист Бари Алибасова Антон Логинов. Чтобы стать концертным директором возлюбленной, музыкант ушел из группы и взял на себя все организационные вопросы. 10 лет пара шла рука об руку и в семейной жизни, и в работе, а потом Марина влюбилась в нового мужчину.

Вторым супругом певицы стал генеральный директор известно фирмы звукозаписи Михаил Майданич. От него артистка родила свою единственную дочь Доминику. Однако брак с Михаилом принес певице много страданий: муж постоянно устраивал ей скандалы, ревновал к сцене и поднимал на супругу руку. А потом Хлебникова и вовсе пропала из поля зрения поклонников. Только спустя несколько лет после ее развода со Майданичем стало известно, что бывший муж задолжал много денег и экс-супруге, и нескольким известным личностям. Например, Иосифу Пригожину, который одолжил Михаилу крупную сумму только благодаря имени его прославленной жены.

После расставания со вторым супругом Хлебникова вернулась к первому. Именно Логинов во всем помогал возлюбленной, когда ту одолел серьезный недуг, о котором певица не любит рассказывать общественности. Потом, казалось, жизнь пары начала налаживаться. Однако в 2018 году Антон покончил с собой, попросив любимую ни в чем себя не винить. Трагедия наложила отпечаток на здоровье артистки. До сих пор в Сети периодически появляются новые слухи о ее состоянии. Но в прошлом году Хлебникова дала отпор сплетникам.

Певица рассказала, что домыслы о ее плачевном состоянии здоровья, алкоголизме и лечении в клинике – не больше, чем выдумка. Сейчас 56-летняя певица продолжает заниматься своим любимым делом: пишет и исполняет новые песни, проводит выступления.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
9 ноября 2021, 13:57 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

комментарии

Ответить:

Гостьнинель.
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всякое случается в жизни, а забыть эту певицу не дадут песни в ее исполнении. Удачи, здоровья, всех благ.
Валентина Прикуло
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Видели бы сейчас, нынешнюю Марину. Спасать- некому. Друзья испарились.
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