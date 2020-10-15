"Это личная жизнь!": Марина Хлебникова в шоке после наглого проникновения

В прессе то и дело всплывают статьи о неизлечимо больной Марине Хлебниковой, которая приглушает боль алкоголем. Журналисты сбились с ног, чтобы достоверно убедиться в том, что это не так. На этот раз они перешли все границы.

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