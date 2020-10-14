Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о неизлечимой болезни

Слухи о том, что Марина Хлебникова спивается из-за неизлечимой болезни, появляются с завидной регулярностью. Наконец, звезда 90-х вышла на связь с подписчиками и рассказала, как на самом деле обстоят дела.

По словам артистки, она никогда не обманывала своих слушателей. На этот раз ей также нет нужды что-то утаивать. Как отметила исполнительница, странные сплетни о ее состоянии появляются в прессе каждые полгода. Она старалась оставлять все это без внимания, но сейчас нервы не выдержали.

Как заявила Марина Хлебникова, она уже очень давно не употребляет алкоголь. "Друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила певица. Знаменитость добавила, что последние две недели смеется, когда ей попадаются на глаза замети о ее плачевном состоянии.

Артистка призвала подписчиков думать своей головой и не вестись на дешевые провокации. Также звезда рассказала, что продолжает заниматься любимым дело – писать и исполнять песни, которых вскоре будет очень много. "Хлебникова занимается своей главной задачей – живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками 😂, друзьями)", – подчеркнула певица.

Напомним, год назад артистка в одном из интервью говорила, что наблюдается у врачей из-за своей экстремальной худобы. В какой-то момент звезда 90-х начала резко терять вес, однако благодаря помощи специалистов ей удалось остановить этот процесс.