Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о неизлечимой болезни

По словам артистки, она никогда не обманывала своих слушателей. На этот раз ей также нет нужды что-то утаивать. Как отметила исполнительница, странные сплетни о ее состоянии появляются в прессе каждые полгода. Она старалась оставлять все это без внимания, но сейчас нервы не выдержали.
Как заявила Марина Хлебникова, она уже очень давно не употребляет алкоголь. "Друзья, я никуда НЕ пропала, НЕ лежу ни в какой клинике (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила певица. Знаменитость добавила, что последние две недели смеется, когда ей попадаются на глаза замети о ее плачевном состоянии.
Артистка призвала подписчиков думать своей головой и не вестись на дешевые провокации. Также звезда рассказала, что продолжает заниматься любимым дело – писать и исполнять песни, которых вскоре будет очень много. "Хлебникова занимается своей главной задачей – живет свою жизнь в своей прекрасной семье, со своими друзьями (НЕ любовниками 😂, друзьями)", – подчеркнула певица.
Напомним, год назад артистка в одном из интервью говорила, что наблюдается у врачей из-за своей экстремальной худобы. В какой-то момент звезда 90-х начала резко терять вес, однако благодаря помощи специалистов ей удалось остановить этот процесс.
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