В России хотят запретить шоу "Голос": Богатые педофилы и разврат

Успешное шоу "Голос" то и дело подвергается критике. Недовольными оказываются не только зрители, но и артисты.

В Сети можно найти информацию о нескольких больших скандалах, после которых многие требовали закрыть программу. При этом ее рейтинги были и остаются на высоте. Дети и взрослые мечтают стать участниками передачи, окунуться в мир шоу-бизнеса и пообщаться с экспертами. Журналисты решили поинтересоваться у медийных личностей, что бы они ответили, если бы получили предложение стать наставниками.

Михаил Муромов указал, что точно отказался бы от такой возможности. По словам певца, он – "зануда". Артист отметил, что в рамках шоу "Голос" якобы постоянно происходит нарушение авторских прав, которое он не поддерживает. Он убежден, что программы такого рода не имеют никакого смысла, так как не в силах продвигать артистов и делать из них звезд.

Сергей Мазаев придерживается схожего мнения. Он подчеркнул, что не пошел бы работать в программу, так как даже после шоу пробиться якобы сложно. Он полагает, что для популярности необходим хит, а в ходе программы конкуренты исполняют песни других знаменитостей. Он вспомнил, что в слепых прослушиваниях однажды принял участие и его талантливый преподаватель, но ни один наставник не повернулся.

Самым критичным оказался Сергей Троицкий. Он подчеркнул, что полностью бы изменил формат шоу "Голос", так как в исходном варианте его якобы не должны показывать на экранах. Артист полагает, что программа сегодня существует лишь для того, чтобы отвлечь публику от происходящего вокруг. По его мнению, в шоу-бизнесе все происходит через постель. "Богатые педофилы и разврат", – заявил он.

