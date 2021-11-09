"Забудьте": спохватившийся Виторган взял обратно свои слова о любви

Своими впечатлениями от путешествия актер делится с подписчиками в "Инстаграме". Ранее он признавался, что абсолютно покорен Сиеной – прекрасным итальянским городом, однако теперь вдруг спохватился и взял свои слова о любви обратно.
"Забудьте. Сдали нервы, и я раньше времени употребил это сильное слово," – написал артист.
Такое кардинальное изменение во мнении Максим Виторган объяснил тем, что во время путешествия у него появилась новая любовь – город Верона. В сравнении с Вероной Сиена показалась актеру всего лишь городом-музеем, который сохранен для туристов. Верона же полна повседневной красоты и настоящей жизни, в этом городе люди любят, ссорятся, дружат, умирают, и все это прекрасно.
"Верона – новая любовь немолодого человека," – подытожил Виторган.
Возлюбленная актера Нино Нинидзе на своей странице тоже делится кадрами из совместного путешествия. Судя по всему, актриса получает огромное удовольствие от поездки с любимым мужчиной по Италии, однако она совсем не так многословна, как ее спутник.
Напомним, что актеры состоят в романтических отношениях уже около двух лет и не впервые путешествуют вместе. Ранее "Дни.ру" писали о том, что появилась данные о тайной свадьбе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
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