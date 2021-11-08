"Когда начнут сажать?!": Прячущая синяки беззубая жена Петросяна жаждет расправы

Недавно в Сети распространились жуткие сплетни, якобы в семье Евгения Петросяна имеет место домашнее насилие. Появились они неспроста: жена комика Татьяна Брухунова показалась поклонникам в "Инстаграм" с перекошенным лицом и синяками, которые пришлось скрывать за воротником.
Женщина рассказала, что неважно выглядит по медицинским причинам. Ей удалили несколько зубов, что не могло не отразиться на физическом состоянии. И хотя объяснение музы юмориста казалось вполне правдоподобным, слухи о вероятном домашнем насилии дошли даже до СМИ.
Увидев в новостях малоприятные тексты о себе, Татьяна Брухунова страшно разозлилась. Она дала понять, что жаждет судебной расправы над теми, кто распускает про нее недобрую молву. "Когда уже в России начнут сажать за клевету?!" — выразилась жена Евгения Петросяна.
Напомним, Татьяна Брухунова резко реагирует на комментарии людей, которые пишут в ее блоге негатив. Порой она блокирует пользователей Сети, которые недовольны ее персоной. Женщина не чувствует вины за то, что разрушила семью Евгения Петросяна и Елены Степаненко. При этом никакой критики в адрес экс-супруги комика она не посылает. "Я не имею права на это", — признавалась Татьяна Брухунова в интервью.
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