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Шоу-бизнес
"Когда начнут сажать?!": Прячущая синяки беззубая жена Петросяна жаждет расправы

"Когда начнут сажать?!": Прячущая синяки беззубая жена Петросяна жаждет расправы

Дизайнер Татьяна Брухунова взорвалась после скандальных слухов. Избранница Евгения Петросяна выразила недовольство.
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Недавно в Сети распространились жуткие сплетни, якобы в семье Евгения Петросяна имеет место домашнее насилие. Появились они неспроста: жена комика Татьяна Брухунова показалась поклонникам в "Инстаграм" с перекошенным лицом и синяками, которые пришлось скрывать за воротником.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Женщина рассказала, что неважно выглядит по медицинским причинам. Ей удалили несколько зубов, что не могло не отразиться на физическом состоянии. И хотя объяснение музы юмориста казалось вполне правдоподобным, слухи о вероятном домашнем насилии дошли даже до СМИ.

Увидев в новостях малоприятные тексты о себе, Татьяна Брухунова страшно разозлилась. Она дала понять, что жаждет судебной расправы над теми, кто распускает про нее недобрую молву. "Когда уже в России начнут сажать за клевету?!" — выразилась жена Евгения Петросяна.

Напомним, Татьяна Брухунова резко реагирует на комментарии людей, которые пишут в ее блоге негатив. Порой она блокирует пользователей Сети, которые недовольны ее персоной. Женщина не чувствует вины за то, что разрушила семью Евгения Петросяна и Елены Степаненко. При этом никакой критики в адрес экс-супруги комика она не посылает. "Я не имею права на это", — признавалась Татьяна Брухунова в интервью.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2021, 18:23 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные жертвы домашнего насилия

комментарии

Ответить:

Гость894684
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если бы меньше рот раскрывала, больше бы казалось,что Брехунова умная женщина,интересная личность, творческая натура, самодостаточная. А как рот раскрыла,так всё и стало на свои места.Нашёл на кого менять Степаненко-ни образованности,ни культуры, ни личности-ничего.Только тряпки меняет да чушь несёт, на всякие темы.Вот же убожество.На этом фоне Петросян явно себя ощущает на коне..ну наконец у него всё сошлось,40 лет об этом мечтал и к этому шёл..жена тупая-а он умный..
Гость888446
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Зачем же сообщать всему миру про операции с зубами и синяками на лице? Сама и виновата, а на других валит! И вообще, сколько можно о ней писать! Она никто и ничто! Никому не интересная во всех отношениях особа!
..
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ну эти старцы,тоже еще тЕ интриганы,лет 15 из общих 33 жили отдельно и только создавали иллюзию благополучной семьи,и только при разводе выснилось,что семьи-то давно нет,так ,что брухунова отношения в семье не могла развалить,их там уже не было,а вот то,что она к деду ваганычу присосалась не без корыстных целей,в это можно поверить,ему-то всяко не плохо - тело молодое рядом,а вот её мало кто понимает и семьёй они тоже не смотрятся.хоть типа и живут вместе...
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