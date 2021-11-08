"В жизни б не подумал": Митя Фомин публично поцеловал мужчину

По правилам игры, на столе у ведущего три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Участник вытаскивает "звезду", которой должен написать случайный глупый комментарий под последним постом в "Инстаграме". Если он на это соглашается, то получает балл. Если нет — выполняет наказание.
В своем микроблоге Митя Фомин опубликовал смешной короткий ролик с шоу. "В жизни б не подумал, что вот так просто смогу публично поцеловать @st_stoizsta… Пишите, что раскололо больше всего, и какая дичь скорее залетела!", – подписал певец видео.
На кадрах видно, что Митя Фомин заявляет, что хочет выполнить два задания. На это ведущий Comment Out Владимир Маркони заявляет, что так нельзя и приставляет к губам артиста палец, который тот целует.
Забавный ролик по достоинству оценили коллеги звезды по шоу-бизнесу – Павел Деревянко и Альбина Джанабаева. Поклонники также отдали должное самоиронии Мити Фомина и осыпали его комплиментами.
Напомним, ранее исполнитель поучаствовал в съемках проекта "Звезды в Африке" на ТНТ с Ольгой Бузовой. Артист рассказал, что это очень интересный опыт, и он, не раздумывая, согласился присоединиться к проекту. Митя Фомин назвал шоу вызовом самому себе.
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