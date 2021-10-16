Фомин ошарашил признанием о смене пола: На то они и эксперименты

Митя Фомин высказал свое отношение к гендерным идентичностям и смене пола.

На Западе последнее время активно поднимается тема, связанная с гендерами. Многие звезды присваивают себе те или. Иные идентичности, другие и вовсе меняют пол. В российском шоу-бизнесе подобные темы обходят стороной, однако свое мнение на этот счет артисты озвучивают.

Митя Фомин ошарашил поклонников признанием на этот счет. Он считает, что лично для него данная тенденция неблизка. "Я бы никогда не смог изменить пол", – признался артист. Это единственный эксперимент, на который он не решился бы. А вот на другие перемены музыкант смотрит с интересом. "На то они и эксперименты, чтобы на них решаться и быть в каких-то открытиях первым", – делится мнением Митя.

Митя Фомин принял участие в съемках проекта "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой. Певец рассказал, что это очень интересный опыт и он не раздумывая согласился присоединится к проекту. Фомин назвал шоу вызовом самому себе. А вот самым неприятным моментом он считает процесс голосования, так как это стресс, связанный с переживанием за коллег по команде.

Ранее Митя Фомин признался, что хочет обзавестись семьей и детьми. Он даже не исключает возможности обращения к суррогатной матери. Однако пока это только в планах. Сейчас 47-летний музыкант одинок и плотно занимается карьерой.