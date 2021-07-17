Абсолютно голый Митя Фомин похвастался победой

47-летний музыкант вновь порадовал своих поклонниц соблазнительными кадрами. Артист снял Сторис для своего инстаграм-аккаунта, в которых он показал, как принимает ванну. На видео Митя Фомин совершенно голый сидит в пенной воде и пьет чай с молоком, периодически приподнимаясь, чтобы взять чашку.
В таком откровенном виде артист похвастался своей небольшой победой – сегодня Митя получил бумагу, позволяющую ему вернуться в Москву. Это событие артист решил отметить чашкой чая, так как никакие спиртные напитки в месте его пребывания не разрешены. Судя по отметкам в Сторис, в настоящее время музыкант находится в Южной Африке. Периодически он показывает окружающие его великолепные пейзажи и местных четвероногих жителей. При этом Фомин признался, что он уже соскучился по Москве, поэтому очень рад появившейся возможности вернуться.
Поклонницы Мити высоко оценили откровенные кадры музыканта, ведь мужчина может похвастаться великолепной фигурой и ухоженным внешним видом. К тому же, Фомин не из тех, кто стесняется демонстрировать свое красивое тело.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Митя Фомин раскрыл секрет своего колокольчика, который так взволновал его поклонников после откровений артиста в телепрограмме "Секрет на миллион".
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