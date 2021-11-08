Тяжелобольного Гаркалина срочно прооперировали

Медики провели хирургическое вмешательство на плевральной полости. Причиной срочного решения стало то, что недавно у артиста произошел спонтанный пневмоторакс: стал скапливаться воздух в грудной клетке. Он начал давить на легкие 67-летнего Валерия Гаркалина.
По данным источника в здравоохранении, актеру сделали небольшой разрез между ребрами, через который был введен дренаж в плевральную полость. Через специальный аппарат воздух и жидкость были откачаны из грудной клетки знаменитости.
К счастью, операция прошла успешно. Теперь врачи ждут результатов анализов по извлеченной жидкости актера. Известно, что состояние Валерия Гаркалина о сей день остается тяжелым. Звезда находится в реанимации, на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Медики тщательно следят за состоянием звезды театра и кино.
Напомним, Валерий Гаркалин была госпитализирован в Коммунарку 2 октября. Всего за пять дней поражение легких у артиста увеличилось с 25% до 75 – 85%. Знаменитость положили в реанимацию из-за критического состояния. Актера ввели в искусственную кому.
Также Валерию Гаркалину сделали трахеостомию для подключения аппарата ИВЛ. Постепенно состояние актера начало улучшаться, его даже вывели из комы и отменили некоторые препараты. Но вскоре ему вновь стало хуже. У знаменитости начался сепсис. Артисту сделали переливание крови.
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