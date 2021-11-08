"Алина постоянно тупила!": Ягудин взорвался из-за работы с Загитовой

Проект "Ледниковый период" на Первом канале ведут прославленные фигуристы Алексей Ягудин и Алина Загитова. Если к Ягудину зрители так не придираются, то на Загитову постоянно сыплются критика и хейт.
Девушку с самого начала шоу обвиняют в непрофессионализме и ярких дефектах речи, что, по мнению многих, несовместимо с профессией ведущей на федеральном канале. Казалось бы, первая волна хейта позади, и несмотря на многочисленные жалобы, Загитову оставили на своей должности.
Но травля, не прекращается, и теперь фигуристку вновь обвиняют. 19-летняя Алина Загитова раздражает многих фанатов шоу. Теперь фигуристка, кажется, довела даже нового коллегу.
Одна из участниц "Ледникового периода" выложила в соцсетях историю о том, как между Ягудиным и Загитовой произошла перепалка. По словам звезды, фигуистку не выдерживает даже ее коллега, так как приходится делать двойную работу.
"Алина постоянно тупила, была недовольна. Из-за нее тысячу раз все переписывали. Сам Ягудин терпеть уже не мог. Им в наушники весь текст диктуют, сложно повторить?" – рассказала блогер Саша Купер.
Ягудин попросил Загитову снять короткий ролик, а она заявила, что устала. В итоге фигурист все сделал сам.
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