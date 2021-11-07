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Шоу-бизнес
Галкин восхитил народ ягодками Пугачевой

Галкин восхитил народ ягодками Пугачевой

Максим Галкин похвалился перед поклонниками результатом своих с Аллой Пугачевой трудов.

Продолжение: "Максим, остановись!": народ высмеял перебравшего с косметикой для лица Галкина
прочитано 2914 раз

Телеведущий показал в своем инстаграм-аккаунте цветущую в их с Примадонной саду землянику. Шоумен отметил, что они с женой вместе сажали ягоды.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Юморист продемонстрировал полянку земляники на участке возле их семейного замка в деревне Грязь. Муж певицы снял ягоды во время прогулки. Ухоженные растения восхитили подписчиков звезды.

Ранее Максим Галкин поведал, что основные насаждения на их участке были созданы еще во времена Льва Толстого. Дело в том, что в свое время деревня Грязь относилась к владениям великого русского писателя.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Дети учатся во втором классе элитной школы в Подмосковье. Год обучения звездным родителям обходится более чем в три миллиона рублей. Кроме обязательных уроков, у сына и дочери супругов есть и дополнительные занятия. Так, Лиза и Гарри изучают иностранные языки, занимаются музыкой и танцами.

Пара уделяет большое внимание всестороннему развитию своих чад. И это дает свои результаты: поклонники не раз отмечали, что дети знаменитостей растут очень способными и творчески одаренными.

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Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2021, 17:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Карандаш
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Пуга? Была неплохая, посредственная певичка. Сейчас- это всенародное посмешище. То обвенчается с одним геем, то развенчается с ни же. Но с другим опять обвенчается. Невеста с того света. Чудесница из морозилки эмбрионов в микроволновке разморозила и титьками кормит, которые отрезали в начале девяностых. Не зря училась в Цирковом училище, на клоуна.
Гость894820
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Эта псевдо пара фриков просто сценарий -находка для сериала: Американская история ужасов.Старая бабка изображает семью с молодым геем,у них выращенные в пробирках дети-Голивуд отдыхает!
НАСТЯ ПРИХОДЬКО
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Клоуны зажигают? Из ума выжившая старая кушетка и петушок голубой гребешок. Что- то сегодня разморозку не упоминали?
Камилла
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Нужно сменить название деревни - Грязь - это как-то неприятно. А сажай землянику-не сажай-все одно! Никому это не интересно. Ну какие из них садоводы, показушники. Пугачева для Киркорова нарциссы когда-то сажала. В крашенном парике. Изображала счастье и заботу, ну и где он?
Гость889611
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Заманал это голубок фотожабы Пугалкиной ежечасными отчетами из грязи - чего поели, какие трусы одели, чем по-с-р-а-л-и, какие "прекрасные"высохшие ножки у псевдо-супружницы!
Оля Полякова
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Ягодки обвисшие отрезали в 1993 году, когда с того света вытаскивали простикому Всея Руси
Гость886874
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Нарская- уйдите из профессии- не позорьтесь- Восхитил, Ягодками- кому нужна бабка и ее голубь с огородом? Закройте уже этот сайт пошлый кто-нибудь!!!!!!!
Гость894209
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Гость893060
Чего лезут? Они вампиры, присевшие на газлайтинг. Ищут где бы подпитаться. Какие-то несуществующие голосования выдумывают. Гадят и ждут когда будут плакать, чтобы подпитаться. И Долина с Шульгиным такие же.
А нет пищи. Голосований нет. Мы счастливы, красивы, богаты и успешны. И я буду богаче всех вас вместе взятых. <цензура>-<цензура> недалекие неудачники. И нам на вас всех наплевать, на весь подлый бездарный рос шоу биз, на телевидение, театры, фильмы.
Начитались сказок Когут
Илона Малыхова
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Зависть к Ольге Бузовой растёт с каждым днём. Даже Пугачиха решила в 49 раз вернуться на эстраду, чтоб спеть хоть на подпевках у великой вокалистки: у ОЛЬГИ ИГОРЕВНЫ БУЗОВОЙ. Оля послала старую кушетку в разделочный цех морга.
гость
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маразм прогрессирует
1 2

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