Галкин восхитил народ ягодками Пугачевой

Телеведущий показал в своем инстаграм-аккаунте цветущую в их с Примадонной саду землянику. Шоумен отметил, что они с женой вместе сажали ягоды.
Юморист продемонстрировал полянку земляники на участке возле их семейного замка в деревне Грязь. Муж певицы снял ягоды во время прогулки. Ухоженные растения восхитили подписчиков звезды.
Ранее Максим Галкин поведал, что основные насаждения на их участке были созданы еще во времена Льва Толстого. Дело в том, что в свое время деревня Грязь относилась к владениям великого русского писателя.
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают восьмилетних двойняшек Лизу и Гарри. Дети учатся во втором классе элитной школы в Подмосковье. Год обучения звездным родителям обходится более чем в три миллиона рублей. Кроме обязательных уроков, у сына и дочери супругов есть и дополнительные занятия. Так, Лиза и Гарри изучают иностранные языки, занимаются музыкой и танцами.
Пара уделяет большое внимание всестороннему развитию своих чад. И это дает свои результаты: поклонники не раз отмечали, что дети знаменитостей растут очень способными и творчески одаренными.
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