"Кризис": Дакота ошарашила новостями о дочери

Певица рассказала, что ей трудно дается воспитание девочки, рожденной от экс-супруга – Влада Соколовского. Если ранее знаменитость хватила малышку, что теперь характер Мии изменился не в лучшую сторону.
Звезда поведала в своем микроблоге, что, когда ребенку исполнилось три года, все поменялось: девочка стала плохо себя вести. Рита Дакота отметила, что устала от постоянных капризов наследницы. Она добавила, что не была готова к этому. "Кризис трех лет", – объяснила поведение дочери звезда.
Также исполнительница поведала, что в то время у них с возлюбленным Федором в отношениях был непростой период. Кроме того, в работе у артистки тоже были сложности.
Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли свадьбу шесть лет назад. А в 2017 у супругов появилась на свет дочь. В прошлом году певица узнала об изменах мужа и развелась с ним. Звезда очень тяжело переживала расставание с возлюбленным.
Сейчас Рита Дакота счастлива с музыкантом Федором Белогаем. Влад Соколовский же встречается с Ангелиной Сурковой, которая ждет от исполнителя ребенка.
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