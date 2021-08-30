Дакота сблизилась с застуканным на изменах Соколовским: Были не вдвоем

Бывшие супруги не могут отпустить друг друга. Рита Дакота и Влад Соколовский организовали интимную встречу.

Скандальный развод певицы Дакоты и Влада Соколовского устроил настоящую шумиху в 2018 году. Тогда на поклонников пары обрушилась горькая правда: певец активно изменял супруге с различными пассиями, пока она слепо верила в любовь и носила под сердцем его ребенка. Болезненный разрыв мощно ударил по эмоциональному состоянию обманутой женщины, ведь ее обвели вокруг пальца. Со временем злоба, обида и ненависть к избраннику сменилась у Риты Дакоты пониманием. Сейчас у нее есть бойфренд Федор, только вот вычеркивать из жизни экс-супруга она не торопится.

В недавнем интервью Влад Соколовский признался, что общается с бывшей женой, как с близким человеком. Артист пояснил, что у каждого из них есть своя личная жизнь, но они всегда оказывают друг другу поддержку в тяжелые моменты. Певец рассказал, что когда у Риты Дакоты были проблемы в отношениях с бойфрендом, у них состоялся деликатный разговор, о котором не принято распространяться. "Недавно мы виделись с Федей. Но мы были не вдвоем. С нами была Рита и их партнер по работе", — объявил Соколовский.

Певец подчеркнул, что эта встреча помогла ему сблизиться с экс-супругой. Несмотря на наличие дамы сердца, Рита Дакота остается в его жизни значимой фигурой. "Я считаю такие шаги очень важными и укрепляющими наши взаимоотношения. Помогать друг другу — это всегда хорошо!" — выразился Влад Соколовский.