"Убить можно": Известная артистка не дает покоя Успенской из-за денег

Артистка когда-то написала песню "По полюшку", которую поет "королева русского шансона". Она выкупила права на композицию и исполняет ее на законных основаниях. Однако Лапина уверена, что Успенская все еще должна ей денег.
Новый виток скандала связан с возросшей популярностью композиции. Наталья утверждает, что имеет право получить гонорары за скачивания и за то, что видео под песню в ТикТок набирают миллионы просмотров. Лапина считает, что имеет права на авторские отчисления за прослушивания. Успенская не согласна с таким мнением. Она уверена, что Лапина просто ищет повод обратить на себя внимание, так как о ней все забыли.
Наталья утверждает, что Любовь заблокировала ее номер, не выходит на связь и даже желает ей смерти. В свете того, что Лапина недавно перенесла тяжелую операцию, после которой у нее начался сепсис, такие угрозы ей особенно обидны. "Так больно, что убить меня можно одним пальчиком", – пожаловалась Наталья, кинув камень в огород Успенской. Лапина призывает оппонентку перестать мстить.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин