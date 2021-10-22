"Все делает для меня любимый жених!": Успенская сияет от счастья на свадьбе в Италии

Крупный российский бизнесмен Андрей Вавилов устроил в Италии на озере Комо роскошную свадьбу со второй второй супругой, 24-летней Софи-Антуанеттой Делуа.
Пара уже расписалась официально в России. На праздничную церемонию за границей приглашен весь российский бомонд. Звездные гости прибыли на праздник на частном самолете, а жить они будут в полностью зарезервированном отеле в номерах за 600 евро в сутки.
Среди приглашенных оказались шоумен Максим Галкин, певица Любовь Успенская, директор "Rolls-Royce Motor Cars Москва" Александр Шер и многие другие. Тамадой стала уже опытная в этой сфере Ксения Собчак, сообщает Пятый канал.
Невеста бывшего чиновника 24-летняя Софи-Антуанетта Делуа опубликовала в своем "Инстаграм" роскошное кольцо на безымянном пальце, которое украшают роскошные бриллианты. В одной руке она держала бутылку шампанского, а другой рукой хвасталась перед подписчиками. Лицо девушки сияло от счастья.
"Это все делает для меня любимый жених!" — написала девушка.
Напомним, Андрей Вавилов является бывшим членом комитета Совфеда по бюджету и заместителем главы министра финансов России. Сейчас он управляет компанией "СуперОкс".
Стоит отметить, что это второй брак Вавилова. Первой его супругой была актриса Марианна Цареградская, которая родила от него двоих детей.
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