"Сочувствую": внешний вид Успенской шокировал народ

Любовь Успенская выложила новое видео в "Инстаграм". Поклонники ошарашены ее внешностью.

Любовь Успенская никогда не скрывала, что пользуется услугами косметолога, чтобы хорошо выглядеть. Певица иногда делится с поклонниками кадрами из кабинета и рассказывает, каких результатов ей удалось добиться.

Видно, что самой королеве шансона безумно нравится то, что она каждое утро видит в зеркале. Блондинка кайфует от своей внешности и не устает благодарить "фей", как она называет мастеров, за то, что помогают ей быть еще красивее.

"Куколка", "Ой какая", "Кошечка", "Красивая и такая женственная", "Классная", "Безумно красивая", "Какая вы молоденькая стали, хорошенькая, нежная", "Так держать", "Шикарная", – завалили подписчики своего кумира приятными комментариями.

Конечно, нашлись и те, кому видео с артисткой показалось неестественным. Многим показалось, что цвет лица и шеи сильно отличается, что выдает фильтры и маски, которыми Успенская пользуется регулярно.

"Сочувствую", "Лицо и тела – разных цветов", " Тут чудеса пластики играют большую роль", "Такое ощущение, что одели маску", "Искусственные лица в искусственном мире", "А руки то далеко не молоды, Ваша фея не видит, что по рукам вам за 65..." (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – не сдержали эмоций хейтеры.