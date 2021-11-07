Тарасова встала на ноги после нескольких лет в инвалидном кресле

Наставница великих фигуристов всегда отличалась строгостью и справедливостью. Она проживала со своими спортсменами все соревнования и всегда отличалась бодростью духа. Но в 2013 году здоровье подвело Татьяну Анатольевну. Заслуженная тренер перенесла операцию на позвоночнике, которая должна была облегчить ее жизнь. Однако все пошло не по плану.
Изначально терапия помогла и Тарасова стала чувствовать себя лучше, но вскоре обострились другие заболевания и тренер оказалась прикована к инвалидному креслу. Уже долгое время Татьяна Анатольевна появляется на публике в коляске.
Тарасова является бессменным председателем жюри шоу "Ледниковый период", где главным тренером выступает ее ученик. На днях наставница посетила другой проект Ильи Авербуха – спектакль на льду "Анна Каренина". Татьяна Анатольевна была настолько впечатлена постановкой, что окружающие смогли увидеть чудо: Тарасова встала из инвалидной коляски, чтобы поздравить Авербуха.
Безусловно, такое действие далось ей очень нелегко, ведь передвигаться самостоятельно после операции она практически не может. Однако даже коротки эпизод возвращения великого тренера привел поклонников в восторг. Они восхитились Тарасовой и пожелали ей крепкого здоровья.
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