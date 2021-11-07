Тяжелобольного Моисеева сняли на коленях у замужней Пугачевой

Артист давно дружит с Примадонной. Именно она в свое время помогла танцору из трио "Экспрессия" сделать карьеру, сразу разглядев в нем звезду. С тех пор между Пугачевой и Моисеевым сохраняются теплые отношения.
Алла Борисовна всячески поддерживала друга, когда тот тяжело заболел. У певца случилось несколько инсультов подряд, которые дали серьезные осложнения. Борис до сих пор сражается с последствиями болезни.
Моисеев в своем блоге поделился фотографией из архива. На ней он позирует, расположившись на коленях у Пугачевой. Подписчики не смогли оставить снимок без внимания. "Здоровья вам крепкого!", "Вы моя молодость", "Редкая фотография. Все молодые, красивые и задорные", "Выставляйте почаще ваши фото из архива (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - восхитились комментаторы.
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин всячески поддерживают Моисеева после болезни. Недавно Примадонна даже отправила другу котлеты, которые приготовила сама. Также семья Пугачевой периодически помогает болеющему артисту материально.
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