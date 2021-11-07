Валерия Леонтьева предупредили о смерти

Ясновидящая из Елена Елисеевна сделала Валерию Леонтьеву страшное пророчество, которое шокировало звезду.



В свое время прорицательница из Краснодара предрекла певцу славу, большие деньги и приобретение недвижимости в Америке. Но пророчество о родственниках напугало артиста. Ясновидящая сказала, что его мать или сестра будут лежать в психиатрической лечебнице.

И предсказания стали сбываться. Валерий Леонтьев стал известен, купил роскошную виллу в США. А 16 лет назад в больнице для душевнобольных скончалась старшая сестра знаменитости Майя Рудая. Именно она, по одной из версий, была биологической матерью исполнителя. Якобы их родители оленеводы-зоотехники Екатерина Ивановна и Яков Степанович записали ребенка на себя. По слухам, он бвл рожден от цыгана. Якобы они хотели скрыть позор и скрывали все от мальчика.

Валерий Леонтьев говорил, что Майя не давала повода думать о том, что она - его мать. Он всю жизнь прожил с матерью Екатериной. Его отец скончался 1979 году. Как-то раз певец выступал в Краснодаре. И к нему снова подошла та самая ясновидящая, с которой он не виделся много лет.

Женщина предупредила его о том, что его роковые числа – 30, 31 и 1. Она посоветовала ему в эти дни вне летать на самолетах. Валерий Леонтьев прислушался к наставлению прорицательницы.