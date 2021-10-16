"Загорелось крыло": Леонтьев оказался в терпящим крушение самолете

Несколько дней на просторах интернета писали о том, что еще одна звезда российского шоу-бизнеса попала в больницу из-за коронавируса. Так, многие решили что Валерия Леонтьева госпитализировали со страшным недугом. Фанаты стали переживать за здоровье кумира.
Панику развеял директор музыканта. Он убедил общественность, что с артистом все в порядке, а его тест показал отрицательный результат. Сам же Леонтьев, по словам его коллеги, очень не любит наводить шумиху вокруг своей персоны и всегда делает все, чтобы поклонники не волновались за него.
Подруга исполнителя вспомнила историю, в которой певец проявил себя крайне уверенным человеком, который не паникует даже в самых страшных ситуациях. Все произошло в самолете, в котором они вместе летели. Когда в воздухе загорелось крыло, в салоне началась жуткая паника. Единственным безмятежным человеком среди всех остался как раз Леонтьев.
"Загорелось крыло. Валера сидел, уткнулся в книгу, читал, как камень застывший", – поделилась своими мыслями Ольга Ломова.
К счастью, самолет не потерпел крушение и все пассажиры остались в живых. Видимо, пилотам удалось посадить судно.
Возможно, даже если Валерия Яковлевича и настигла болезнь, то, возможно, он просто остается спокойным и уверенным в том, что все будет хорошо. Многие все-таки надеяться, что с их любимым исполнителем ничего страшного не произошло.
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