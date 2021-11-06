Нездоровый интерес престарелого Градского к молоденькой певице взбудоражил россиян

Александр Градский повел себя несвойственным образом.

72-летний музыкант является бессменным наставником шоу "Голос". Участники нового сезона не перестают удивлять бывалых членов жюри. В последнем выпуски певица Ана Агрба из Абхазии произвела настоящий фурор. Наставники буквально не отпускали исполнительницу со сцены.

Александр Градский был настолько впечатлен выступлением Аны, что повел себя совершенно несвойственно. Он проявил буквально нездоровый интерес к девушке, засыпав ее вопросами. Композитор даже прочит артистке победу под наставничеством Агутина. Судя по реакции зала, зрителей тоже удивило поведение Градского.

Ана исполнила песню Анжелики Варум "День опять погас". Агутин отметил, что композиция очень сложная с музыкальной точки зрения, но Агрба справилась с ней блестяще. Несмотря на весь восторг от выступления певицы, Градский к ней не повернулся, аргументировав это тем, что она в команде Агутина.

Леонид Агутин проводит на съемках шоу много времени и регулярно общается с коллегами по проекту. Недавно его запечатлели вместе с Пелагеей. Фото очень понравилось поклонникам, они осыпали звездных наставников комплиментами.

Зрители проекта очень рады возвращению " золотого состава" шоу, по мнению многих именно четверка Градский, Билан, Пелагея, Агутин держит проект на плаву столько лет.